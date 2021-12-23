Сергей Тихановский обжаловал приговор

Белорусский оппозиционер Сергей Тихановский обжаловал свой приговор. Об этом сообщил его адвокат Виктор Мацкевич, передает РИА Новости.

Защитник рассказал, что он и Тихановский подготовили и направили почтой жалобы на ранее вынесенный оппозиционеру приговор.

Мацкевич также отметил, что суд уже подтвердил получение соответствующего заявления от политика.

14 декабря Гомельский суд приговорил Сергея Тихановского к 18 годам колонии усиленного режима. Его признали виновным в призывах к насилию в отношении властей и подготовке массовых беспорядков в стране.

В 2020 году Тихановский пытался принять участие в выборах президента Белоруссии, однако Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики отказала ему в регистрации. Позднее силовики задержали оппозиционера на одном из пикетов по сбору подписей в Гродно и отправили его в СИЗО.