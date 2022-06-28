Брату Тайсона Фьюри запретили въезд на территорию США
Британскому боксеру Томми Фьюри отказали во възде на территорию США накануне его поединка со звездой YouTube Джейком Полом. Об этом сообщает MMA Junkie.
23-летний спортсмен признался, что находится в шоке от происходящего. Он пытался вылететь в США ради пресс-конференции перед поединком с Полом, но его уведомили о невозможности визита. Таким образом, бой с блогером оказался под угрозой срыва.
Фьюри подчеркнул, что ни он, ни его представители не знают причины отказа. По версии ряда СМИ, к запрету на въезд могли привести связи семьи Фьюри с ирландским криминальным авторитетом Даниелом Кинахэном. В частности, общение с ним приписывали сводному брату боксера Тайсону Фьюри.
Поединок Фьюри и Пола запланирован на 6 августа. В профессиональном боксе британец не уступал ни разу. На его счету восемь побед в восьми поединках.