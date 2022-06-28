Брату Тайсона Фьюри запретили въезд на территорию США

Cводному брату Тайсона Фьюри боксеру Томми Фьюри отказали во въезде в США

Британскому боксеру Томми Фьюри отказали во възде на территорию США накануне его поединка со звездой YouTube Джейком Полом. Об этом сообщает MMA Junkie.

23-летний спортсмен признался, что находится в шоке от происходящего. Он пытался вылететь в США ради пресс-конференции перед поединком с Полом, но его уведомили о невозможности визита. Таким образом, бой с блогером оказался под угрозой срыва.

Фьюри подчеркнул, что ни он, ни его представители не знают причины отказа. По версии ряда СМИ, к запрету на въезд могли привести связи семьи Фьюри с ирландским криминальным авторитетом Даниелом Кинахэном. В частности, общение с ним приписывали сводному брату боксера Тайсону Фьюри.

Поединок Фьюри и Пола запланирован на 6 августа. В профессиональном боксе британец не уступал ни разу. На его счету восемь побед в восьми поединках.

