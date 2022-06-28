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15-летняя дочь российского режиссера опубликовала фото в бикини

15-летняя дочь российского режиссера Павла Худякова Тоня снялась в розовом бикини на пляже

Фото: @tonyahoodyakova

Дочь российского режиссера-клипмейкера Павла Худякова Тоня поделилась фотографией в откровенном образе с пляжа. Соответствующие кадры она опубликовала на свой странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

15-летняя спортсменка опубликовала сторис, в которых она позирует на фоне океана в бикини розового цвета. На размещенных кадрах видно, что волосы девушки собраны в пучок, а на лице отсутствует макияж. Свой образ блогерша дополнила овальными солнцезащитными очками, браслетом, подвесками и цепочкой на животе. «Доброе утро», — подписала публикацию Худякова.

Ранее она разместила фотографию с того же пляжа, на котором снялась с распущенными волосами, в синей облегающей мини-юбке и белом кроп-топе. При этом инфлюэнсер не раскрыла местоположение своего отдыха.

В марте 2021 года Тоня Худякова также показала снимок в купальнике и восхитила фанатов. Тогда спортсменка сфотографировалась на пляже в леопардовом бикини с принтом в виде розовых цветов. Ее образ дополнили солнцезащитные очки и несколько браслетов.

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Майя Пономаренко
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