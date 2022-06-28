Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россияне массово устремились в июле в один регион на поездах

«Туту.ру»: билет на поезд из Москвы в Санкт-Петербург в июле стоит 3,1 тысячи рублей

Фото: Shutterstock

Россияне массово устремились в один регион на поездах в июле — представители туриндустрии зафиксировали повышенный спрос на отдых в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно из исследования сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, наибольшее количество путешествий в июле запланировано между Москвой и Санкт-Петербургом — на долю данного направления приходится 8,4 процента бронирований. Средняя стоимость поездки составляет 3,1 тысячи рублей на человека в одну сторону.

Материалы по теме:
Запасной выход Какие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
Запасной выходКакие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
22 июня 2020
Золотой вагон Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
Золотой вагонЧто заставляет богачей сменить самолет на поезд
2 мая 2019

Второе место по востребованности занял маршрут Москва — Анапа, по которому приобретено 3,7 процента билетов, со средним чеком 4,6 тысячи рублей. На третьем месте расположилось путешествие из столицы в Новороссийск — на направление приходится два процента бронирований, поездка обойдется в среднем в пять тысяч рублей.

Также популярностью пользуются маршруты Москва — Симферополь (1,7 процента), Москва — Нижний Новгород (1,2 процента), КраснодарАдлер, Москва — Ростов-на-Дону, Москва — Казань и Москва — Краснодар (по 1,1 процента).

Ранее соотечественникам назвали направления для железнодорожных путешествий из Москвы и Санкт-Петербурга в июле со средним чеком до тысячи рублей. Самой бюджетной вышла поездка в Александров — 305 рублей в одну сторону, дороже обойдется билет в Переславль-Залесский — 375 рублей и в Лихославль — 474 рубля.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Власти Индонезии исключили личное присутствие Путина на саммите G20
Директор Службы внешней разведки заявил об уникальности разведчиков-нелегалов
В России прокомментировали возможность наказания за вынос еды со шведского стола
Сайт Росреестра взломали
Осужденный на восемь лет за хищение миллиарда рублей экс-глава ФСИН освободился
Названа причина ухода зятя Ельцина с поста советника Путина
Рассел Кроу исполнит роль священника-экзорциста в новом триллере
В России изменились правила судоходства для иностранных кораблей
Суды смогут прекращать дела при неявке на заседание частного обвинителя
Брокер попросил россиян отказаться от его услуг под угрозой потери денег
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.