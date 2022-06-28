Россияне массово устремились в июле в один регион на поездах

«Туту.ру»: билет на поезд из Москвы в Санкт-Петербург в июле стоит 3,1 тысячи рублей

Россияне массово устремились в один регион на поездах в июле — представители туриндустрии зафиксировали повышенный спрос на отдых в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно из исследования сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, наибольшее количество путешествий в июле запланировано между Москвой и Санкт-Петербургом — на долю данного направления приходится 8,4 процента бронирований. Средняя стоимость поездки составляет 3,1 тысячи рублей на человека в одну сторону.

Второе место по востребованности занял маршрут Москва — Анапа, по которому приобретено 3,7 процента билетов, со средним чеком 4,6 тысячи рублей. На третьем месте расположилось путешествие из столицы в Новороссийск — на направление приходится два процента бронирований, поездка обойдется в среднем в пять тысяч рублей.

Также популярностью пользуются маршруты Москва — Симферополь (1,7 процента), Москва — Нижний Новгород (1,2 процента), Краснодар — Адлер, Москва — Ростов-на-Дону, Москва — Казань и Москва — Краснодар (по 1,1 процента).

Ранее соотечественникам назвали направления для железнодорожных путешествий из Москвы и Санкт-Петербурга в июле со средним чеком до тысячи рублей. Самой бюджетной вышла поездка в Александров — 305 рублей в одну сторону, дороже обойдется билет в Переславль-Залесский — 375 рублей и в Лихославль — 474 рубля.