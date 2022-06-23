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Россиянам назвали дешевые железнодорожные направления в июле до тысячи рублей

«Туту.ру»: билет на поезд из Москвы в Александров в июле обойдется в 305 рублей

Фото: Наталья Сидорова / Фотобанк Лори

Российским туристам назвали направления для железнодорожных путешествий из Москвы и Санкт-Петербурга в июле со средним чеком до тысячи рублей. Рейтинг составил центр сервиса поездок «Туту.ру» — список поступил в редакцию «Ленты.ру».

Так, путешественникам из Москвы доступны 28 направлений и 12 разных регионов: Тульская, Владимирская, Орловская, Ярославская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тамбовская, Калужская, Ивановская, Липецкая и Брянская области. Самой бюджетной вышла поездка в Александров — всего 305 рублей в одну сторону. Чуть дороже обойдется билет в Переславль-Залесский — 375 рублей. Замыкает тройку лидеров Лихославль — 474 рубля. В топ-10 маршрутов вошли Милославское, Гагарин, Калуга, Вязьма, Берендеево, Тула и Гороховец.

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Из Санкт-Петербурга дешево можно уехать по 12 направлениям в четыре региона: Новгородскую, Псковскую и Тверскую области, а также в Республику Карелия. Список бюджетных путешествий в июле возглавила поездка в Лахденпохью — средний чек в одну сторону составил 652 рубля. Следом идет Валдай — 746 рублей и Бологое — 749 рублей. Чуть дороже обойдутся билеты в Дно и Сортавалу — 750 и 753 рубля соответственно. С небольшим отрывом по стоимости следуют Печоры, Малая Вишера, Сольцы, Псков и Удомля.

Ранее в июне сообщалось, что стоимость билетов на поезда в Белоруссию из России упала в среднем на 9-27 процентов. Так, по сравнению с прошлым годом билеты из Москвы в Минск подешевели с 3,4 тысячи рублей до 2,8 тысячи.

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Дарья Рыбак
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