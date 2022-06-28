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Спорт

Брат Нурмагомедова вошел в топ-15 лучших бойцов легчайшего веса UFC

Россиянин Умар Нурмагомедов вышел на 15-е место в списке лучших бойцов легчайшего веса UFC
Умар Нурмагомедов

Умар Нурмагомедов. Фото: Diego Ribas / Globallookpress.com

Российский боец смешанного стиля (MMA) Умар Нурмагомедов вошел в топ-15 лучших бойцов легчайшего веса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Рейтинг доступен на сайте промоушена.

Нурмагомедов вышел на 15-е место списка после третьей победы в рамках промоушена. Чемпионом в этой весовой категории является американец Алджамейн Стерлинг, рейтинг претендентов возглавляет россиянин Петр Ян.

26 июня 26-летний Умар Нурмагомедов, который является двоюродным братом Хабиба Нурмагомедова, оказался сильнее американца Нэйта Манесса на турнире UFC в Лас-Вегасе. Российский спортсмен одержал победу единогласным решением судей.

Для Умара Нурмагомедова эта победа стала третьей подряд в рамках UFC. Россиянин провел в промоушене три поединка: 20 января он выиграл дебютный бой против представителя Казахстана Сергея Морозова, а в следующем, 2 марта, оказался сильнее американца Брайана Келлехера. Всего на счету Нурмагомедова 15 побед в 15 поединках по правилам ММА.

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