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В Литве призвали не допустить уступок России по транзиту в Калининград

Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал ЕС не идти на уступки России по Калининграду
Габриэлюс Ландсбергис

Габриэлюс Ландсбергис . Фото: Ints Kalnins / Reuters

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал Европейский союз (ЕС) не идти на уступки России в вопросе транзита в Калининград. Его цитирует РИА Новости.

По мнению главы МИД, колебания, которые допускает Запад, Москва может воспринять как признак слабости и свою дипломатическую победу.

«Россия не может требовать какого-либо пересмотра санкций и уступок себе, этого нужно избегать, как четко выразилась ЕК (Европейская комиссия — прим. «Ленты.ру»), и я лично слышал, что комиссия считает так. Россия не может получить дипломатической победы по вопросу санкций», — заявил Ландсбергис.

По его словам, ЕК пока разрабатывают документ о том, как санкции ЕС против России должны быть реализованы. Размышления об уступках, отметил министр, не должны превратиться в юридический документ.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия подготовила документ, который позволит России провозить в Калининград попавшие под санкции товары через территорию Евросоюза. По словам депутата Европарламента от Литвы Пятраса Ауштрявичюса, в этом вопросе «Россия пока побеждает».

17 июня Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.

Мировая история санкций
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Алевтина Запольская
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