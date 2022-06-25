Евродепутат от Литвы признал победу России по транзиту в Калининград

Евродепутат от Литвы Ауштрявичюс признал победу России по вопросу транзита в Калининград

Еврокомиссия подготовила документ, который позволит России провозить попавшие под санкции товары через территорию Евросоюза (ЕС). Об этом сообщил депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс в своем Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«В Брюсселе сейчас очень жарко по поводу транзита в Калининград, и, похоже, Россия пока побеждает», — признался он.

По словам политика, в ЕС прошли несколько встреч, на которых обсуждался вопрос перевозки грузов с основной территории России в Калининград. Во время переговоров Литва настаивала на необходимости придерживаться прежней позиции, однако одна из стран потребовала пересмотреть санкции.

В ЕС начались дебаты, в ходе которых был представлен документ о перевозе товаров по территории Евросоюза. «Эту информацию довели до Литвы, которая не упоминается в документе, но по умолчанию понятно, что он затронет Литву», — отметил парламентарий.

Ранее гендиректор российского совета по международным делам Андрей Кортунов оценил будущее отношений Литвы и Евросоюза. По его словам, Вильнюс не станет портить отношения с ЕС из-за препятствий для транзита в Калининградскую область.