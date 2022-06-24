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Будущее отношений Литвы и Евросоюза из-за Калининградской области оценили

Политолог Кортунов исключил ухудшение отношений Литвы и ЕС из-за Калининградской области

Фото: Mindaugas Kulbis / Reuters

Литва не станет портить отношения с Евросоюзом из-за препятствий для транзита в Калининградскую область в рамках антироссийских санкций. Будущее отношений Вильнюса и Брюсселя в разговоре с «Лентой.ру» оценил генеральный директор российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Дипломатическое решение

Поскольку вопросы ограничения транзита находятся в ведении Брюсселя, а не Вильнюса, то литовская сторона должна будет принять любое решение Евросоюза, считает Андрей Кортунов.

«Теоретически Литва может ввести какие-то индивидуальные санкции в отношении транзита, но вряд ли она станет нарушать дисциплину Евросоюза, тем более что Литве невыгодна такая транзитная война. Да, через Литву осуществляется транзит из России в Калининград, но и сама Калининградская область является транзитным коридором для Литвы в Польшу и европейские страны», — сказал он.

Любые ответные шаги со стороны России, касающиеся транзита литовских грузов через Калининградскую область, будут наносить экономический ущерб интересам Литвы

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что появилась надежда на соблюдение Евросоюзом условий транзита грузов в Калининград.

«Сейчас появились сообщения о том, что европейцы все-таки учтут свои обязательства и не будут препятствовать калининградскому транзиту. Посмотрим, как это отразится в документах, насколько быстро», — рассказал глава региона.

По словам Андрея Кортунова, это связано с нежеланием Запада усугублять и без того непростые отношения с Москвой.

Мы наблюдаем случай избыточного выполнения санкций, поскольку нигде не было сказано, что одна из задач санкций — это препятствовать товарообороту между российскими регионами

Андрей Кортуновполитолог

«Речь шла о некотором недоразумении и недопонимании того, что хотел достичь Европейский союз санкционными мерами. Все понимают, что эскалация вокруг Калининградской области — штука опасная, она может привести к формированию нового очага напряженности в Европе, чего тоже никто не хочет», — объяснил специалист.

Вопрос транзита

Вильнюс уведомил власти Калининградской области, что с 18 июня в рамках антироссийских санкций из-за начала специальной военной операции России на Украине прекращает транзит ряда товаров, попавших под ограничения Евросоюза. Литва приняла такое решение после консультации с Еврокомиссией. Власти региона пообещали, что доставка будет осуществляться по воде.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что такая блокада является «нарушением всего и вся».

В российском МИД предупредили, что ответ будет практическим, а не дипломатическим.

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Мария Сметанина
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