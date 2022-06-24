Будущее отношений Литвы и Евросоюза из-за Калининградской области оценили

Политолог Кортунов исключил ухудшение отношений Литвы и ЕС из-за Калининградской области

Литва не станет портить отношения с Евросоюзом из-за препятствий для транзита в Калининградскую область в рамках антироссийских санкций. Будущее отношений Вильнюса и Брюсселя в разговоре с «Лентой.ру» оценил генеральный директор российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Дипломатическое решение

Поскольку вопросы ограничения транзита находятся в ведении Брюсселя, а не Вильнюса, то литовская сторона должна будет принять любое решение Евросоюза, считает Андрей Кортунов.

«Теоретически Литва может ввести какие-то индивидуальные санкции в отношении транзита, но вряд ли она станет нарушать дисциплину Евросоюза, тем более что Литве невыгодна такая транзитная война. Да, через Литву осуществляется транзит из России в Калининград, но и сама Калининградская область является транзитным коридором для Литвы в Польшу и европейские страны», — сказал он.

Любые ответные шаги со стороны России, касающиеся транзита литовских грузов через Калининградскую область, будут наносить экономический ущерб интересам Литвы

Андрей Кортунов политолог

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что появилась надежда на соблюдение Евросоюзом условий транзита грузов в Калининград.

«Сейчас появились сообщения о том, что европейцы все-таки учтут свои обязательства и не будут препятствовать калининградскому транзиту. Посмотрим, как это отразится в документах, насколько быстро», — рассказал глава региона.

По словам Андрея Кортунова, это связано с нежеланием Запада усугублять и без того непростые отношения с Москвой.

Мы наблюдаем случай избыточного выполнения санкций, поскольку нигде не было сказано, что одна из задач санкций — это препятствовать товарообороту между российскими регионами Андрей Кортунов политолог

«Речь шла о некотором недоразумении и недопонимании того, что хотел достичь Европейский союз санкционными мерами. Все понимают, что эскалация вокруг Калининградской области — штука опасная, она может привести к формированию нового очага напряженности в Европе, чего тоже никто не хочет», — объяснил специалист.

Вопрос транзита

Вильнюс уведомил власти Калининградской области, что с 18 июня в рамках антироссийских санкций из-за начала специальной военной операции России на Украине прекращает транзит ряда товаров, попавших под ограничения Евросоюза. Литва приняла такое решение после консультации с Еврокомиссией. Власти региона пообещали, что доставка будет осуществляться по воде.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что такая блокада является «нарушением всего и вся».

В российском МИД предупредили, что ответ будет практическим, а не дипломатическим.