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Европа решила ускориться с закачкой газа в хранилища

Европа ускоряет закачку газа в ПХГ

Фото: Andreas Gebert / Reuters

Европейские компании после снижения вновь решили ускорить темпы закачки в подземные хранилища газа (ПХГ), пишет РИА Новости со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Общий объем газа в европейских ПХГ составил более 60 миллиардов кубометров. Средний уровень заполненности ПХГ на 26 — 57,12 процента. За день показатель вырос на 0,44 процентных пункта.

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Плановые профилактические работы на газопроводе «Турецкий поток» закончились. Транспортировка топлива по нему возобновилась 27 июня. Поставки по «Северному потоку» и украинской газотранспортной системе (ГТС) ожидаются суммарно в объеме более 100 миллионов кубометров в сутки.

Что касается «Северного потока», то заявки на газовые сутки 28 июня составляют около 64 миллионов кубометров. Это около 40 процентов от максимальной мощности магистрали и на 60 процентов ниже майского уровня.

«Северный поток» может начать работу на полную мощность в августе 2022 года — тогда объемы поставок газа в Европу будут восстановлены. Срок возвращения к полной или почти полной прокачке газа назвал ранее старший аналитик BCS Global Markets Рональд Смит.

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Платон Щукин
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