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«Газпром» возобновил прокачку газа по «Турецкому потоку»

«Газпром» возобновил прокачку газа по «Турецкому потоку» после плановых работ

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

«Газпром» завершил плановые ежегодные профилактические работы на газопроводе «Турецкий поток» и возобновил поставки топлива 27 июня в 20:00 по московскому времени, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.

Трубопровод остановил работу 22 июня. Тогда «Газпром» подчеркнул, что приостановка была согласована всеми заинтересованными сторонами заблаговременно. Во время ремонта «Турецкого потока» газ поступал в Турцию по трубопроводу «Голубой поток», на котором работы провели в мае.

В «Турецкий поток» входят две ветки, каждая из которых имеет мощность 15,75 миллиарда кубометров в год. Обе они проходят по дну Черного моря, первая предназначена для поставок турецким потребителям, а по второй газ идет в страны Южной и Юго-Восточной Европы. В настоящее время газ из «Турецкого потока», помимо Турции, получают компании из Болгарии, Греции, Северной Македонии, Румынии, Сербии, Боснии и Герцеговины.

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В начале июня стало известно, что газ по этому трубопроводу начнет получать и Венгрия — страна подписала с «Газпромом» 15-летний контракт на поставку топлива. Ранее маршрут в страну мог пролегать только через Украину, но с октября, когда будет запущен участок в Сербии, появится возможность поставок по «Турецкому потоку».

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Софья Ермакова
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