«Аталанта» прекратила выплаты «Локомотиву» за переход Миранчука

«Аталанта» прекратила выплаты «Локомотиву» за переход россиянина Алексея Миранчука

Итальянская «Аталанта» прекратила выплаты московскому «Локомотиву» за переход российского полузащитника Алексея Миранчука. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Итальянская сторона сослалась на невозможность осуществления переводов в банк, где «Локомотив» открыл счет. Вместе с этим «железнодорожники» открыли новый счет, чтобы обеспечить безопасность платежей, однако «Аталанта» не возобновила транши. Остаток компенсации за трансфер Миранчука составляет пять миллионов евро.

«Локомотив» обратился в Международную федерацию футбола с просьбой разобраться в ситуации. В столичном клубе допустили, что им придется подать иск в Спортивный арбитражный суд.

Миранчук присоединился к «Аталанте» в сентябре 2020-го. Его трансфер из московского «Локомотива» обошелся итальянскому клубу в 14,5 миллиона евро.