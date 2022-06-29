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«Аталанта» прекратила выплаты «Локомотиву» за переход Миранчука

«Аталанта» прекратила выплаты «Локомотиву» за переход россиянина Алексея Миранчука
Алексей Миранчук

Алексей Миранчук. Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Итальянская «Аталанта» прекратила выплаты московскому «Локомотиву» за переход российского полузащитника Алексея Миранчука. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Итальянская сторона сослалась на невозможность осуществления переводов в банк, где «Локомотив» открыл счет. Вместе с этим «железнодорожники» открыли новый счет, чтобы обеспечить безопасность платежей, однако «Аталанта» не возобновила транши. Остаток компенсации за трансфер Миранчука составляет пять миллионов евро.

«Локомотив» обратился в Международную федерацию футбола с просьбой разобраться в ситуации. В столичном клубе допустили, что им придется подать иск в Спортивный арбитражный суд.

Миранчук присоединился к «Аталанте» в сентябре 2020-го. Его трансфер из московского «Локомотива» обошелся итальянскому клубу в 14,5 миллиона евро.

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