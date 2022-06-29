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Раскрыт способ возвращения западных компаний в Россию

Глава РСПП Красильников заявил о возвращении компаний Запада в Россию через третьи страны

Фото: Unsplash

Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Красильников заявил, что официальной статистики об уходе западных компаний из страны нет и быть не может. У предприятий разная форма участия, сообщает РИА Новости.

Красильников раскрыл способ возвращения западных компаний в Россию и заявил, что они осуществляют эту процедуру через третьи страны.

«Сложно подтвердить или опровергнуть цифру, которая фигурирует в западных СМИ, об одной тысяче западных компаний, покинувших Россию. Могу лишь сказать, что, по данным ЦБ, до недавнего времени в стране работало около 30 тысяч иностранных компаний. Дело в том, что никакой официальной статистики относительно ухода компаний из России ни у кого нет, да и быть не может. Ведь форма участия у каждой из них разная», — подчеркнул глава РСПП.

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К серьезным последствиям привел уход только тех компаний, у которых было собственное производство в России — например, как у IKEA или Renault. На предприятиях работали десятки тысяч россиян, подчеркнул Красильников. Он отметил, что у Adidas нет своего производства в России.

«Так что вполне допускаю, что, заявив об официальном прекращении поставок, шепотом при этом представители Adidas сейчас рассказывают своим партнерам, где и каким образом их спортивную продукцию можно взять и завезти в страну по-тихому», — заключил вице-президент РСПП.

Ранее Красильников заявил о колоссальном давлении США и ЕС на западные компании. «Санкции санкциями, но никто из деловых людей Запада не желает покидать наш рынок», — подчеркнул он.

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Марина Совина
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