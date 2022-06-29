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Коллекция Оренбургского музея искусств пополнилась уникальными экспонатами

Оренбургский музей искусств получил более 600 уникальных экспонатов

Фото: «Оренбургский музей искусств»

Оренбургский музей искусств получил более 600 уникальных экспонатов в свою коллекцию — фонды пополнили оригинальная графика и живописные работы художников РСФСР. Об этом сообщает ТАСС.

Посетители смогут увидеть работы заслуженного художника России Гурама Глонти, народный художницы Казахской ССР Евгении Сидоркиной, латвийской художницы Даце Лиела и белорусского художника-сюрреалиста Георгия Скрипниченко. Произведения искусства были переданы по приказу министерства культуры России.

«Особо отметим произведения декоративно-прикладного искусства, среди которых дымковские и филимоновские игрушки, полхов-майданские свистульки, предметы из керамики, металла, стекла и дерева, а также работы мастеров кожевенного дела», — рассказали в пресс-службе музея.

Ранее в июне в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике открылась крупнейшая в России выставка прялок. В отреставрированной Белозерской башне, выставочном комплексе музея и в подклети Трапезной палаты представлено более пяти тысяч экспонатов.

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Мария Гейн
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