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Олег Газманов раскритиковал покинувшую Россию Чулпан Хаматову

Газманов раскритиковал покинувшую Россию Хаматову и заявил о ее предательстве

Фото: Павел Кашаев / Global Look Press

70-летний российский певец Олег Газманов раскритиковал уехавшую из России в Латвию актрису Чулпан Хаматову. Своим мнением музыкант поделился в интервью «Аргументам и фактам».

Исполнитель поведал, что любой артист имеет право уехать из России, если не согласен с ее режимом, однако не должен критиковать решения государства, находясь в другом месте.

«Уехать из страны и там гадить собственной Родине — чтобы таким образом получить какое-то положение в этой чужой стране... С одной стороны, жалко ее, а с другой стороны, гадко», — ответил певец на вопрос о переезде Хаматовой.

Газманов также отметил, что такая критика, на его взгляд, соизмерима измене: «Но оттуда тявкать, извините за выражение, на свою Родину — это предать свою мать, так примерно это выглядит. Предать своих родителей, своих друзей, отказаться от них. Ну откажись молча, уезжай. Но нет же».

Артист предположил, что такие действия могут являться попыткой «получить подачку от принимающей стороны», а также подчеркнул, что Россию покинули и другие звезды, некоторым из них он больше никогда не подаст руки.

Ранее на одном из своих концертов Газманов разорвал флаг США и призвал недовольных уехать в Америку.

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Анастасия Астахова
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