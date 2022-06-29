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Бывший чемпион UFC ответил «несущему чушь» Нурмагомедову

Бывший чемпион UFC Макс Холлоуэй не согласился с мнением Нурмагомедова о его настрое

Фото: Igor Vidyashev / globallookpress.com

Американский боец смешанного стиля (MMA) Макс Холлоуэй не согласился с прогнозом россиянина Хабиба Нурмагомедова, который предрек ему поражение в поединке с австралийцем Александром Волкановски на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Спортсмен дал интервью Yahoo!Sports.

30-летнему американцу предстоит поединок с Волкановски за титул чемпиона организации в полулегком весе 3 июня на UFC 276. Нурмагомедов заявил, что Холлоуэю не удастся завоевать титул. Россиянин выразил мнение, что у австралийца лучше настрой на бой. «У него больше огня в глазах», — отметил Нурмагомедов.

Холлоуэй заявил, что бывший чемпион UFC несет чушь. «В отличие от него, я все еще здесь, делаю свое дело, и с нетерпением жду этот бой», — добавил он.

Макс Холлоуэй в третий раз столкнется в октагоне с Волкановски. Он проиграл два предыдущих поединка с австралийцем.

Холлоуэй — бывший чемпион UFC в полулегком весе. На его счету 23 победы при шести поражениях.

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Бывший чемпион UFC ответил «несущему чушь» Нурмагомедову
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