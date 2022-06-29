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В Совфеде назвали условие для возвращения смертной казни в России

Сенатор Клишас заявил, что вернуть смертную казнь без изменения Конституции РФ невозможно

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Для возвращения практики смертной казни в России потребуется принимать новую Конституцию. Без этого условия снятие моратория невозможно. С таким заявлением выступил член Совета Федерации, председатель комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что даже решения Конституционного суда будет недостаточно для возвращения высшей меры наказания.

«Его [запрет на смертную казнь] нельзя преодолеть какой-то законодательной поправкой, запрет нельзя преодолеть даже конституционной поправкой. Единственное, что может преодолеть запрет на преодоление смертной казни — это приятие новой Конституции», — заявил сенатор.

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Ранее против возвращения смертной казни высказывался глава Конституционного суда Валерий Зорькин.

В феврале зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предположил, что после приостановки членства России в Совете Европы возможно возвращение смертной казни. Он также напомнил, что смертная казнь активно применяется в США и Китае.

Смертная казнь как высшая мера наказания не выносится и не исполняется в России с 16 апреля 1997 года. Последним казненным преступником считается Сергей Головкин, признанный судом виновным в сорока эпизодах насилия в отношении детей. Его казнили 2 августа 1996-го.

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