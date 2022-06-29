Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Председатель Конституционного суда выступил против возвращения смертной казни

Зорькин назвал плохим сигналом для общества возможное возвращение к смертной казни в РФ
Валерий Зорькин

Валерий Зорькин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Возвращение к смертной казни в России сейчас стало бы плохим сигналом для общества, заявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин на Петербургском международном юридическом форуме, передает РИА Новости.

Он выступил против возвращения, мотивировав свою позицию тем, что это заставит свернуть Россию с пути гуманизации законодательной политики. «Несмотря на нынешнюю экстраординарную ситуацию, думаю, было бы большой ошибкой свернуть с того пути гуманизации законодательной политики, по которому мы в целом шли последние десятилетия», — пояснил председатель Конституционного суда России.

Зорькин пояснил, что вернуть в стране смертную казнь можно только в случае принятия новой Конституции. Он напомнил, что Россия после присоединения к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод взяла на себя обязательство ввести мораторий на смертную казнь, а в течение трех лет после подписания конвенции — запретить смертную казнь.

До этого сенатор Андрей Клишас подчеркивал, что юридической возможности вернуть в России смертную казнь нет.

В феврале зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что после приостановки членства России в Совете Европы возможно возвращение смертной казни. Он также напомнил, что смертная казнь активно применяется в США и Китае. 25 марта он сообщил, что все будет зависеть от текущей ситуации — мораторий может остаться, если все будет спокойно, или же его пересмотрят при необходимости.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Назван критичный для России курс доллара
Опрос жителей Молдавии показал уровень доверия Санду
H&M назвала сумму потерь от закрытия магазинов в России и на Украине
Звездный адвокат заявил о необходимости тюремного срока для Успенской
Зеленский сравнил политику НАТО с работой старых турникетов в метро
Экс-главу ФСС Татарстана отправили в колонию за взятку в 4 миллиона рублей
Разведка ЛНР сообщила о маршруте американских наемников в Северске
В США рассказали об угрозе для беженок с Украины в Европе
Бывший муж Бузовой сообщил о проблемах в семье
В Турции отказались считать соглашение с Финляндией и Швецией унижением
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.