В Татарстане оценили важность формирования сообщества театральных критиков

Министр культуры Татарстана оценила важность формирования сообщества театральных критиков

На встрече Ассоциации национальных театров представители Республики Татарстан подняли вопрос о важности формирования сообщества театральных критиков в России. Об этом министр культуры региона Ирада Аюпова рассказала «Татар-информ».

«Театральная критика должна с одной стороны помогать профессиональному сообществу корректировать свою работу, с другой — воспринимать зрителями театральный язык, который зачастую остается непонятным для большинства людей, находящихся в зрительном зале», — заявила Аюпова.

Министр подчеркнула, что на встрече Ассоциации национальных театров представители Татарстана поставили вопрос о дефиците критики в России. «Формирование этого сообщества стало одним из ключевых направлений развития ассоциации», — отметила она.

Глава ведомства добавила, что не исключает возможности создания отдельной школы театральных критиков в Татарстане.

Ранее сообщалось, что в Челябинске в парке Гагарина 1 июля состоится фестиваль уличного кино под открытым небом.