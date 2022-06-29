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Мобильные операторы завершат использование устаревших частот доступа в интернет

Минцифры РФ: операторы завершат использование частоты в 3,4-3,8 ГГц для доступа в интернет

Фото: Unsplash.com

Мобильные операторы перестанут использовать частоты в 3,4-3,8 ГГц, на которых они предоставляли услуги фиксированного беспроводного доступа в интернет по технологии WiMAX. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России.

Уточняется, что операторы выполнили поручение Государственной комиссии по радиочастотам и завершили перевод абонентов на другие системы связи. В Минцифры напомнили, что на выполнение поручения был выделен год.

В ведомстве подчеркнули, что связь и интернет останутся на прежнем уровне, для абонентов ничего не изменится, поскольку речь идет об устаревших технологиях. «На сегодняшний день все крупные компании перешли на LTE и свернули разработку программного обеспечения WiMAX», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что крупнейшие мобильные операторы России начали брать плату за сим-карту при заключении контракта на услуги. Там объяснили, что изменения обусловлены увеличением затрат компании на предоставление услуг и сохранением высокого качества связи.

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Марина Совина
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