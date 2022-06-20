Российские операторы начали брать плату за сим-карты

«Ъ»: российские мобильные операторы начали брать плату за сим-карты при подключении

Российские мобильные операторы начали брать плату за сим-карты при заключении контракта на услуги связи. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

В частности, сим-карта стала платной у операторов «МегаФон» и Yota. Ее стоимость составляет 50 рублей. Компания «Вымпелком» («билайн») также подтвердила планы сделать услугу платной с 21 июня. Источник издания рассказал, что МТС введет плату за сим-карты 24 июня, а Tele2 — 1 августа, однако сами операторы отказались от комментариев.

50 рублей составит стоимость сим-карты при подключении

Как пояснили в «Мегафоне», сумма будет списываться из первоначального взноса на активацию номера при подключении нового абонента. В «Вымпелкоме» также отметили, что плата за подключение включена в стоимость стартового баланса. Мобильные операторы объяснили, что изменения ценовой политики обусловлены увеличением затрат компании на предоставление услуг и сохранением высокого качества связи.

Себестоимость сим-карт выросла в несколько раз

Раньше операторы брали расходы за сим-карту на себя, так как рассчитывали, что это окупится долгим использованием услуг. Однако в настоящее время это стало невыгодно, рассказал гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. По его словам, новые симки покупают в основном для временного пользования.

По информации Кускова, на данный момент себестоимость сим-карты для оператора составляет около 0,8 евро. Источник издания добавил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в июне этот показатель вырос на 250 процентов. К сентябрю рост стоимости сим-карт может составить 420 процентов.

0,8 евро составляет себестоимость сим-карты

Собеседник газеты в отрасли рассказал, что в России серийного производства сим-карт нет. По его словам, их выгодно производить только очень большими партиями. «Это низкомаржинальный продукт, который окупается только за счет больших объемов, а российский рынок уже насыщен и заметного роста не показывает», — добавил он.

Операторы начали менять тарифную политику

В марте на фоне падения рубля и введения санкций операторы мобильной связи в России начали менять тарифную политику. Как тогда сообщал «Коммерсант», в первую очередь это повлияет на доступность безлимитных тарифов. В частности, операторы начали отключать услуги с неограниченным трафиком и бесплатными подписками.

Чуть позже отказаться от безлимитных тарифов мобильным операторам порекомендовало Минцифры. «В условиях внешнего санкционного давления и сокращений доступности иностранного оборудования необходимо найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей», — объяснили там.

Всего за 2021 год число операторов связи в России уменьшилось на 5 процентов, сообщал РБК. На это указало сократившееся число операторов, которые перечислили взносы в резерв универсального обслуживания — с 5,6 тысячи операторов до 5,3 тысячи. Общая сумма взносов составила 15,108 миллиарда рублей.

ГОРОД ЗДОРОВЬЯ



