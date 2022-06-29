В Турции не увидели влияния сделки с Финляндией и Швецией на отношения с Россией

Политолог Унал заявил, что расширение НАТО не навредит отношениям Турции с Россией

Согласие Турции на вступление Финляндии и Швеции в НАТО не навредит отношениям с Россией. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил профессор турецкого университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал.

Политолог отметил, что на протяжении последнего времени, в том числе с началом спецоперации на Украине, Турция занимала независимую позицию в отношении России и не предпринимала никаких шагов, которые бы противоречили ее национальным интересам. «Я не увидел почти никакого влияния на политику Турции в отношении России. Это понимают и в самой России», — заявил Унал. По его словам, Анкара высоко ценит отношения с Москвой, поэтому не станет принимать участие в санкционной и иной конфронтации НАТО с Россией.

В то же время Унал признал, что расширение НАТО вызывает озабоченность у России, но отметил, что Москва «прекрасно готова к любому шагу альянса и его расширению». Более того, по его словам, Швеция и Финляндия и так принадлежали к «западному миру», поэтому сделка с Турцией по их формальному вступлению в Североатлантический альянс принципиально не изменит ситуацию.

Турция была единственной из 30 стран НАТО, которая выступала против вступления Швеции и Финляндии. В первый день саммита альянса в Мадриде, 28 июня, сторонам все же удалось прийти к соглашению. Стокгольм и Хельсинки согласились на полное сотрудничество с Турцией в борьбе с Рабочей партией Курдистана и ее структурами, а также отказались поддерживать движение проповедника Фетхуллаха Гюлена. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Швеция и Финляндия могут вступить в альянс уже 29 июня.