Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Турции не увидели влияния сделки с Финляндией и Швецией на отношения с Россией

Политолог Унал заявил, что расширение НАТО не навредит отношениям Турции с Россией

Фото: Yves Herman / Reuters

Согласие Турции на вступление Финляндии и Швеции в НАТО не навредит отношениям с Россией. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил профессор турецкого университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал.

Политолог отметил, что на протяжении последнего времени, в том числе с началом спецоперации на Украине, Турция занимала независимую позицию в отношении России и не предпринимала никаких шагов, которые бы противоречили ее национальным интересам. «Я не увидел почти никакого влияния на политику Турции в отношении России. Это понимают и в самой России», — заявил Унал. По его словам, Анкара высоко ценит отношения с Москвой, поэтому не станет принимать участие в санкционной и иной конфронтации НАТО с Россией.

В то же время Унал признал, что расширение НАТО вызывает озабоченность у России, но отметил, что Москва «прекрасно готова к любому шагу альянса и его расширению». Более того, по его словам, Швеция и Финляндия и так принадлежали к «западному миру», поэтому сделка с Турцией по их формальному вступлению в Североатлантический альянс принципиально не изменит ситуацию.

Материалы по теме:
«У России станет больше врагов» Финляндия и Швеция скоро вступят в НАТО. Чем это угрожает России?
«У России станет больше врагов»Финляндия и Швеция скоро вступят в НАТО. Чем это угрожает России?
27 апреля 2022
«Россия такого не хотела» Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
«Россия такого не хотела»Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
26 мая 2022

Турция была единственной из 30 стран НАТО, которая выступала против вступления Швеции и Финляндии. В первый день саммита альянса в Мадриде, 28 июня, сторонам все же удалось прийти к соглашению. Стокгольм и Хельсинки согласились на полное сотрудничество с Турцией в борьбе с Рабочей партией Курдистана и ее структурами, а также отказались поддерживать движение проповедника Фетхуллаха Гюлена. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Швеция и Финляндия могут вступить в альянс уже 29 июня.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Шварцман
Обсудить
Последние новости
США заморозили российские активы на сотни миллиардов долларов
Рудковская показала их с Плющенко «идеальную спальню»
Россиянам раскрыли путь к популярности в сети
США назвали Россию прямой угрозой европейской безопасности
Стали известны подробности о потерпевшем крушение в российском регионе Ми-8
Бывший вратарь сборной России высказался о русофобии в США
НАТО официально пригласили в альянс Финляндию и Швецию
Набиуллина назвала самый защищенный российский актив
МВД возбудило новое дело против руководства финансовой пирамиды Finiko
Россиянам дали совет насчет покупки недвижимости
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.