Названа самая продаваемая марка смартфонов в России

МТС: Xiaomi стал самым продаваемым брендом смартфонов в России во втором квартале

Российская компания МТС назвала Xiaomi самым продаваемым смартфоном в России во втором квартале 2022 года. В натуральном выражении доля Xiaomi на российском рынке стала выше по сравнению с январем-мартом, увеличившись на 4,8 процентных пункта до 30,6 процента. Китайский бренд сместил с позиций лидирующих раньше Apple и Samsung. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование МТС.

Доля смартфонов Apple на рынке упала с 15,3 до 10,6 процента, а Samsung — с 33 до 18,5 процента. Также во втором квартале 2022 года продажи Apple и Samsung в России сильно сократились в годовом выражении — на 49 и 62 процента соответственно. В целом в этот период было продано на 33 процента смартфонов меньше, чем в то же время 2021 года, такие цифры назвал источник «Известий».

В то же время на отечественном рынке значительно укрепилась позиция китайских марок. По данным «М.Видео–Эльдорадо», доля китайских товаров составила 65 процентов, при этом в июне их присутствие расширилось еще больше — до 70 процентов.

Главная причина радикальных изменений на российском рынке электроники и техники, в частности, роста спроса на китайскую продукцию, в том, что китайские бренды не прекратили поставки в страну на фоне проведения военной спецоперации России на Украине, в отличие от Apple и Samsung, поделился ведущий аналитик Mobile Resеarch Group Эльдар Муртазин.

В текущих условиях ассортимент аппаратов резко сократился. В крупных оффлайн-магазинах раньше было представлено 150–200 моделей, теперь — до 40. В то же время в онлайн-магазинах ассортимент уменьшился с более чем 1 тысячи наименований до примерно 250, дополнил эксперт.

В начале июня в России также было зафиксировано снижение ассортимента товаров из категорий электроники и бытовой техники из-за отсутствия поставок готовой продукции и проблем с производством внутри страны. Участники рынка уточнили, что по торговым маркам ассортимент наиболее существенно снизился у Bosch, Electrolux, Samsung, Miele, Dyson, Apple.

Сокращение ассортимента происходит на фоне приостановки работы или ухода ряда зарубежных брендов техники и электроники из России после начала спецоперации. Для ликвидации «товарной ямы» в стране начали использовать схему параллельного, «серого» импорта. В конце мая о начале тестовых закупок товаров в рамках новой схемы открыто заявила сеть «М.Видео».