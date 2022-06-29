Описано создание плацдарма НАТО в Скандинавии

Политолог Журавель предупредил о строительстве баз НАТО у границ России

Главная цель принятия Швеции и Финляндии в НАТО — это создание плацдарма альянса в Скандинавии. Так устремления НАТО описал ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, руководитель Центра арктических исследований Валерий Журавель в беседе с «Лентой.ру».

Особый интерес для альянса представляет возможность разместить свои силы на территории Швеции и Финляндии.

Специалист напомнил, что Финляндия уже заявляла о намерении укрепить свою границу с Россией. «Я думаю, что не сразу, но такая работа будет проводиться: инженерное оборудование местности, строительство баз, а также подготовка и размещение ударных сил», — предупредил Журавель. По его словам, Финляндия уже заявила о намерении укрепить свою границу с Россией.

Ранее лидеры стран НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к альянсу. Это стало возможным после того, как Турция сняла свои возражения против их членства. Взамен Стокгольм и Хельсинки пообещали не оказывать поддержку Рабочей партией Курдистана и ее структурам, а также движению проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в подготовке госпереворота.