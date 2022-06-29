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Украину и Молдавию обвинили в создании образа агрессора для Приднестровья

Глава ПМР Красносельский заявил, что Украина и Молдавия создают республике образ агрессора

Фото: Vladislav Bachev / Reuters

Украина и Молдавия целенаправленно создают Приднестровью образ агрессора. В этом обвинил соседние страны глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский во время заседания парламента, передает РИА Новости.

Красносельский заявил, что уже более десяти лет страны внушают своему населению образ врага в лице Приднестровья. «По большому счету руководство Молдовы и Украины сами испугали свой собственный народ», — добавил глава республики.

По его словам, складывается непростая ситуация, в которой республике приходится доказывать миролюбивое отношение к соседним государствам. «Наша позиция постоянна — мир на приднестровской земле, мир вокруг нас», — заключил он.

Ранее лидер республики назвал провокационными обвинения в подготовке военного удара по территории Украины. По его мнению, подобные обвинения озвучиваются по украинскому и молдавскому телевидению и предназначены «для внутреннего потребителя».

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Алевтина Запольская
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