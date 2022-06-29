Глава Приднестровья назвал провокацией обвинения в подготовке удара по Украине

Президент Приднестровья Красносельский назвал провокацией обвинения в агрессивных планах

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский назвал провокационными обвинения в подготовке военного удара по территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы не вынашиваем агрессивных планов в отношении наших соседей, но однозначно готовы себя защитить в случае агрессии против ПМР, пусть в этом никто не сомневается», — сказал глава Приднестровья.

По его мнению, данные обвинения озвучиваются в украинских и молдавских СМИ и предназначены «для внутреннего потребителя». «Конечно, заявления некоторых должностных лиц настораживают. Наша позиция постоянна — мир на приднестровской земле, мир вокруг нас», — добавил Красносельский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности ответить ударом на гипотетическую угрозу со стороны непризнанной ПМР.