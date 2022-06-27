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Зеленский заявил о готовности ответить ударом на угрозу со стороны Приднестровья

Зеленский: мы ответим ударом на пощечину со стороны непризнанного Приднестровья

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности ответить ударом на гипотетическую угрозу со стороны непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Об этом сообщает ТАСС.

Зеленский провел в Киеве пресс-конференцию с президентом Молдавии Майей Санду. На вопрос о возможности угрозы со стороны Приднестровья, где размещены российские миротворцы, он сказал: «Мы поднимали этот вопрос сегодня с госпожой президентом, по поводу рисков. Я не назвал бы удары со стороны Приднестровья по Украине. Если и будут, я считаю, что это глобальная ошибка».

При этом, по его словам, Киев получает «те или иные» неприятные сигналы. «Но они должны знать, эти люди, которые на временно оккупированной территории Молдовы в Приднестровье находятся. Для нас это будет не удар, а пощечина, а мы ответим ударом», — добавил Зеленский.

Ранее президент Приднестровья Вадим Красносельский обвинил власти Украины в нежелании расследовать взрывы, прогремевшие в ПМР весной.

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Алевтина Запольская
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