Президент Приднестровья обвинил Украину в нежелании расследовать взрывы

Глава Приднестровья Красносельский обвинил Украину в нежелании расследовать взрывы в ПМР

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский обвинил власти Украины в нежелании расследовать взрывы, прогремевшие в ПМР весной. Об этом сообщает ТАСС.

«По подрыву здания [министерства госбезопасности] МГБ и взрывов на станции "Маяк" я обращался к господину [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, призывая разобраться с целью исключения дальнейших провокационных действий. Я свою позицию не поменял», — заявил глава непризнанной республики.

По его словам, если ПМР будет втянута в боевые действия, «это будет фатально для мира в Европе».

25 апреля неизвестные обстреляли из гранатометов здание МГБ в Тирасполе, затем последовали взрывы у воинской части в Парканах. На следующий день атаке подверглись вышки связи в поселке Маяк, транслировавшие российское радио. Красносельский заявил, что следы террористических атак ведут на Украину.

Президент Молдавии Майя Санду сказала, что за взрывами стоят противоборствующие силы внутри региона.