Финляндии и Швеции напомнили о мощном Балтийском флоте России

Политолог Журавель напомнил Финляндии и Швеции о мощном Балтийском флоте России

Балтийское море не станет «натовским» даже после вступления Финляндии и Швеции в альянс. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, руководитель Центра арктических исследований Валерий Журавель.

Специалист напомнил, что Россия располагает мощным Балтийским флотом, который продолжит выполнять свои задачи несмотря на расширение НАТО. Он также не исключил размещение российских ядерных вооружений в регионе в качестве одной из ответных мер.

Журавель выразил сожаление в связи с решением Финляндии вступить в блок. «Со стороны России никаких угроз Финляндии не было. Но теперь могут появиться», — предупредил политолог.

Ранее НАТО объявила о достижении соглашения с Турцией о приеме в состав альянса Швеции и Финляндии. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг сообщил, что две североевропейские страны могут вступить в организацию уже 29 июня.