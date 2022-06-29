Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

На раскопках в Сычуане нашли множество древних артефактов культуры Саньсиндуй

China Daily: в китайской провинции Сычуань нашли четыре бронзовые статуи жрецов

Фото: Friso Gentsch / Globallookpress.com

Группа китайских ученых из Института изучения культурных реликвий и археологии провинции Сычуань, Пекинского университета и Сычуаньского университета в ходе раскопок в юго-западе Китая в провинции Сычуань нашли множество древних артефактов культуры Саньсиндуй. Об этом сообщает издание China Daily.

Исследовательская деятельность на территории городища Саньсиндуй ведется уже на протяжении двух лет. Археологи раскапывают жертвенные ямы, там содержатся различные художественные произведения высокой культуры, которые использовали в качестве подношений богам около 3-5 тысяч лет назад. Особенный интерес у экспертов вызвали четыре бронзовых жреца в длинных одеяниях и специфических масках, а на их плечах сидят крылатые львы с орнаментами. По мнению ученых, их находки свидетельствуют о древнем ритуале, имевшем сакральное значение.

Материалы по теме:
Вон отсюда! Опровергнута главная теория происхождения человека
Вон отсюда!Опровергнута главная теория происхождения человека
17 апреля 2017
Тайна из грязи Ученые разгадали величайший секрет древних обитателей Сибири
Тайна из грязиУченые разгадали величайший секрет древних обитателей Сибири
1 февраля 2019

Ранее сотрудники Университета Пердью усомнились в истинном возрасте останков древних людей из Колыбели человечества в Южной Африке. Они считают, что находки старше приблизительно на миллион лет, что опровергает существующие теории.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Стало известно о подготовке НАТО к противостоянию с Россией с 2014 года
Экспорт важнейших технологий в Россию упал на 90 процентов
Стала известна цель поездки Тутберидзе в США
Акула-людоед растерзала мужчину на популярном курорте
Кадыров сообщил о входе передовых групп военных в Лисичанск
Россиянам рассказали о характерных симптомах переносимых клещами болезней
На раскопках в Сычуане нашли множество древних артефактов культуры Саньсиндуй
Блогерша примерила топ с Asos и удивилась расположению в нем своей груди
Жители трех городов бросились скупать недвижимость в Крыму
Apple перевыпустит «недооцененный» MacBook
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.