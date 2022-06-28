Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Поставлен под сомнение возраст останков древних людей из Колыбели человечества

В Университете Пердью усомнились в возрасте останков австралопитеков Колыбели человечества

Фото: globallookpress.com

Археологи из Университета Пердью поставили под сомнение возраст останков древних людей из Колыбели человечества в Южной Африке (Стеркфонтейн), где нашли множество костей человека различных стадий его эволюции. Согласно результатам нового исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, их истинный возраст старше приблизительно на миллион лет, что опровергает теорию о том, что южноафриканский австралопитек — это более раннее ответвление восточноафриканского афарского австралопитека.

В ходе работы ученые провели анализ радиоактивного распада изотопов алюминия-26 и бериллия-10 в минеральном кварце, которые образуются в результате реакций с космическими лучами у поверхности земли. То время, когда начинается распад, специалисты ассоциируют с датой захоронения этих минералов в пещере, куда они попадают вместе с окаменелостями. Оказалось, что возраст найденных останков датируется от 3,4 до 3,6 миллиона лет, что говорит о том, что обитатели Стеркфонтейна жили одновременно с другими видами австралопитеков, например, Australopithecus afarensis в Восточной Африке.

Материалы по теме:
Вон отсюда! Опровергнута главная теория происхождения человека
Вон отсюда!Опровергнута главная теория происхождения человека
17 апреля 2017
Тайна из грязи Ученые разгадали величайший секрет древних обитателей Сибири
Тайна из грязиУченые разгадали величайший секрет древних обитателей Сибири
1 февраля 2019

В июне 2022 года группа международных специалистов из Великобритании и Германии, возглавляемая археологами из Кембриджского университета, нашла на юго-востоке Англии древнейшие рубила в Северной Европе, а также еще более 200 других артефактов.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
«Ростех» и КамАЗ попали под американские санкции
ЦБ европейской страны пошел на внезапный шаг для борьбы с ростом цен
Российским судам разрешили возвращать жалобы с нецензурной лексикой
США остановили следовавший из России танкер с мазутом
В Эстонии обнаружили обезьянью оспу
В Москве на четырех этажах жилого дома загорелись балконы
Диетолог предупредила об опасности лечебного голодания
Путин подписал закон об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных
Бастрыкин раскрыл планы Украины начать наступление на Россию 8 марта
Поставлен под сомнение возраст останков древних людей из Колыбели человечества
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.