Поставлен под сомнение возраст останков древних людей из Колыбели человечества

В Университете Пердью усомнились в возрасте останков австралопитеков Колыбели человечества

Археологи из Университета Пердью поставили под сомнение возраст останков древних людей из Колыбели человечества в Южной Африке (Стеркфонтейн), где нашли множество костей человека различных стадий его эволюции. Согласно результатам нового исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, их истинный возраст старше приблизительно на миллион лет, что опровергает теорию о том, что южноафриканский австралопитек — это более раннее ответвление восточноафриканского афарского австралопитека.

В ходе работы ученые провели анализ радиоактивного распада изотопов алюминия-26 и бериллия-10 в минеральном кварце, которые образуются в результате реакций с космическими лучами у поверхности земли. То время, когда начинается распад, специалисты ассоциируют с датой захоронения этих минералов в пещере, куда они попадают вместе с окаменелостями. Оказалось, что возраст найденных останков датируется от 3,4 до 3,6 миллиона лет, что говорит о том, что обитатели Стеркфонтейна жили одновременно с другими видами австралопитеков, например, Australopithecus afarensis в Восточной Африке.

В июне 2022 года группа международных специалистов из Великобритании и Германии, возглавляемая археологами из Кембриджского университета, нашла на юго-востоке Англии древнейшие рубила в Северной Европе, а также еще более 200 других артефактов.