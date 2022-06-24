Обнаружены древнейшие рубила в Северной Европе

Royal Society Open Science: в Англии обнаружили древнейшие рубила в Северной Европе

Команда международных археологов из Великобритании и Германии под руководством ученых из Кембриджского университета обнаружили на юго-востоке Англии древнейшие рубила в Северной Европе, а также еще более 200 других артефактов. Результаты исследования опубликованы в журнале Royal Society Open Science.

Раскопки проводились в местонахождении Фордвич (пригород Кентербери), там же почти сто лет назад (в 1920 годах) во время работы на карьере были найдены 330 бифасов (рубил), происхождение которых относят к нижнему палеолиту. С тех пор специалисты раскопали там немногочисленное количество находок. Большая часть из обнаруженных недавно артефактов составили отщепы из кремня и их фрагменты. Ученые оценивают их возраст в 560–620 тысяч лет, что делает Фордвич самым старым археологическим объектом в Северной Европе.

Ранее в ходе раскопок в голландской провинции Гелдерланд возле немецкой границы был обнаружен римский храм, возраст которого насчитывает около 2000 лет.