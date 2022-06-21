В Нидерландах обнаружили двухтысячелетний римский храм

В Нидерландах археологи нашли у границ с Германией двухтысячелетний римский храм

Группа археологов в ходе раскопок обнаружила в Нидерландах римский храм, возраст которого насчитывает около 2000 лет. Об этом сообщает Голландское национальное агентство по культурному развитию.

Как уточняется, комплекс был найден случайно в процессе добычи глины в деревне Хервен-Хемелинг, в провинции Гелдерланд, которая находится недалеко от немецкой границы. Во времена возведения храма на этой местности проходила граница римской империи, поэтому рядом был также замечен лимес (укрепленный пограничный пункт). Исследователи смогли откопать два храма, которые были построены и эксплуатировались в I-IV веке нашей эры.

Первая находка отличалась черепичной кладкой на крыше и фресками на стенах, а второе святилище обладало чуть меньшим размером. Кроме того, специалисты нашли фрагменты статуй богов, разрисованные куски штукатурки, черепицу с надписями, сделанными военными, а также ямы, в которых разжигали жертвенные костры.

В июне 2022 года на юго-западе Китая откопали древнюю сокровищницу, возраст которой три тысячи лет. Там же обнаружили 13 тысяч артефактов, в том числе — шкатулка в форме панциря черепахи и жертвенный алтарь.