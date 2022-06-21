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В Нидерландах обнаружили двухтысячелетний римский храм

В Нидерландах археологи нашли у границ с Германией двухтысячелетний римский храм

Кадр: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed / YouTube

Группа археологов в ходе раскопок обнаружила в Нидерландах римский храм, возраст которого насчитывает около 2000 лет. Об этом сообщает Голландское национальное агентство по культурному развитию.

Как уточняется, комплекс был найден случайно в процессе добычи глины в деревне Хервен-Хемелинг, в провинции Гелдерланд, которая находится недалеко от немецкой границы. Во времена возведения храма на этой местности проходила граница римской империи, поэтому рядом был также замечен лимес (укрепленный пограничный пункт). Исследователи смогли откопать два храма, которые были построены и эксплуатировались в I-IV веке нашей эры.

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Елена Апазиди
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