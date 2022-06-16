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В Китае нашли древнюю сокровищницу с золотыми и бронзовыми артефактами

В китайской провинции Сычуань нашли сокровищницу с 13 тысячами артефактов бронзового века

Фото: Omar Sobhani / Reuters

Археологи обнаружили на юго-западе Китая древнюю сокровищницу возрастом три тысячи лет, содержащую 13 тысяч артефактов, включая шкатулку в форме панциря черепахи и жертвенный алтарь. Об этом сообщает CNN.

Реликвии, многие из которых изготовлены из золота, бронзы и нефрита, были найдены в шести жертвенных ямах в месте археологических раскопок Саньсиндуй в окрестностях города Чэнду провинции Сычуань. Саньсиндуй — это археологическая культура бронзового века (1600-800 годы до нашей эры), которая характеризовалась достаточно развитой технологией литья бронзы, а также строительством ирригационных сооружений. К сожалению для ученых, культура не оставила после себя письменные источники или человеческие останки, которые могли бы помочь историкам больше узнать о ней. Тем не менее многие специалисты причисляют ее к древнему царству Шу, просуществовавшему до 316 года нашей эры.

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По сообщению китайского государственного информационного агентства Синьхуа, в ходе последних раскопок археологи обнаружили 3155 относительно неповрежденных реликвий, в том числе более двух тысяч бронзовых изделий и статуй. Среди находок археологи наиболее интригующей называют шкатулку в форме панциря черепахи из бронзы и нефрита, отмечая тонкую работу и необычную форму артефакта. Бронзовый алтарь высотой 0,9 метра был найден в одной из ям, где, как считается, люди царства Шу приносили жертвенные подношения небу, земле и своим предкам.

Разнообразие артефактов свидетельствует о культурном обмене между древними цивилизациями Китая. Ран Хунлинь (Ran Honglin), директор Научно-исследовательского института культурных реликвий и археологии Саньсиндуй, отметил, что скульптура с головой человека и телом змеи была характерна для древней цивилизации Шу, в то время как церемониальные сосуды «цзун» служат культурными символами Чжунъюань, региона в центральной части Китая.

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Александр Еникеев
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