Вышла посмертная песня Юрия Шатунова

Премьера новой песни певца Юрия Шатунова «Каждому свое» состоялась на YouTube

Посмертная песня бывшего солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова под названием «Каждому свое» вышла на YouTube-канале артиста.

Премьера новой композиции состоялась на следующий день после его похорон. На момент публикации ролик собрал более 11 тысяч просмотров и более 28 тысяч положительных реакций.

Юрий Шатунов скончался 23 июня в Москве в возрасте 48 лет. Причиной смерти певца стал обширный инфаркт.

26 июня состоялось открытое для публики прощание с исполнителем. Через день урну с частью праха певца захоронили на Троекуровском кладбище. Позже стало известно, что другую часть праха бывшего солиста «Ласкового мая» захоронят в Германии.