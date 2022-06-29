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Призыв Зеленского исключить Россию из Совбеза ООН сочли нереалистичным

Политолог Калачев назвал призыв Зеленского исключить Россию из Совбеза ООН нереалистичным

Фото: Globallookpress.com

Требование президента Украины Владимира Зеленского исключить Россию из Совета Безопасности ООН нереалистично, и все это прекрасно понимают, считает руководитель Политической экспертной группы, политолог Константин Калачев. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Вероятность исключения России

Россию не могут исключить из Совбеза, для этого необходимо провести серьезную реформу института организации, что невозможно без реформы института ООН, отметил он.

«Вопрос о Совбезе и реформе Совбеза обсуждался не раз. Есть страны, которые считают, что Совбез, сформированный по итогам Второй мировой войны, уже не отвечает требованиям времени, и, допустим, Япония хотела бы быть туда включена, но для этого нужно реформировать саму систему ООН. И, я полагаю, что в обозримой перспективе ничего такого не произойдет — ни в ближайшей, ни в среднесрочной», — высказался политолог.

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Цель Зеленского

По мнению Калачева, данное заявление Зеленского — это в чистом виде риторика, и очевидно, что он сам прекрасно понимает, что его призыв исключить Россию из Совбеза ни к чему не приведет.

«Понятно, что Зеленский считает, что Россия является террористическим государством, а раз так, у нее нет права выступать на Совете Безопасности, иметь право вето, участвовать в обсуждениях, голосованиях, в том числе по вопросу ситуации на Украине. Но очевидно совершенно, что это заявление, в большей степени, адресовано внутренней украинской аудитории, нежели внешней, потому что все прекрасно понимают нереалистичность данного требования», — объяснил он.

Ранее Зеленский заявил в обращении к лидерам G7, что пока не время вести переговоры с Россией, так как условия еще не созрели, и Киев хочет более выгодную позицию, напомнил политолог.

«Сейчас он просто поднимает ставки. На самом деле ему сейчас просто нужна консолидация украинского общества вокруг флага, ему нужно, чтобы украинское большинство его поддерживало, а для этого нужно показать, что Россия вот-вот станет государством-изгоем по образцу Северной Кореи. Но в данном случае он выдает желаемое за действительность», — подытожил Калачев.

Зеленский призвал исключить Россию из Совбеза, где она является постоянным членом, а также признать ее «террористическим государством», выступая по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН 28 июня. «У России нет права участвовать в обсуждении и в голосовании по вопросам войны на Украине, которая является не спровоцированной и носит колониальный характер. Это возможно, это необходимо, это справедливо. Россия не имеет права оставаться в Совбезе ООН», — заявил он.

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Екатерина Смирная
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