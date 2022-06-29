Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Российские Ил-76МД-90А начали серийно получать СПСВ

Российские самолеты Ил-76МД-90А начали серийно получать новейшую СПСВ

Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

Военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90А Воздушно-космических сил (ВКС) России начали серийно получать новейшую систему предупреждения столкновения самолетов (СПСВ). Об этом сообщил «РИА Новости» генеральный директор компании «Навигатор» Сергей Бабуров.

«По линии Минобороны на самолетах Ил-76 мы уже запускаем в серию. Она прошла испытания в войсках. На земле она уже испытана. Они уже заказали серию. Это проходит параллельно», — сказал Бабуров.

В июне Бабуров заявил, что в России создали первую отечественную СПСВ для всех типов самолетов.

Материалы по теме:
Гиперзвуковая гонка. Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
Гиперзвуковая гонка.Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
24 декабря 2021
«Кинжал», С-400 и Су-35: каким оружием Россия защищает границы?
«Кинжал», С-400 и Су-35:каким оружием Россия защищает границы?
25 февраля 2022

В том же месяце в Сибирском научно-исследовательском институте авиации (СибНИА) рассказали о проведении летных испытаний летающей лаборатории с гибридной силовой установкой транспортного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) сверхкороткого взлета и посадки, создаваемого в рамках проекта «Партизан».

В июне источник «Интерфакса» в Минпромторге России заявил, что 11 самолетов Ту-204, Ил-96 и Ан-124, принадлежащих «Объединенной авиастроительной корпорации», могут быть восстановлены за 15,4 миллиарда рублей.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Власти граничащего с Украиной региона рассказали о модели сбитого беспилотника
Экономист высказался о будущем ключевой ставки ЦБ
ФСБ задержала членов экстремистской организации за подготовку к захвату власти
Экономист озвучил прогноз по курсу доллара
Названа дата вступления Финляндии и Швеции в НАТО
На Украине заявили о планах вступить в НАТО
В Хакасии двое охотников попались на изготовлении и продаже взрывчатки
Одна фраза Путина про «Искандер-М» насторожила Пентагон
Российские Ил-76МД-90А начали серийно получать СПСВ
Мужчина купил лотерейный билет для поднятия настроения и стал миллионером
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.