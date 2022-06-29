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В российском городе таксист насмерть сбил мальчика и скрылся

В Свердловской области таксист насмерть сбил переходящего дорогу мальчика и скрылся

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Серове Свердловской области таксист насмерть сбил пятилетнего мальчика, переходящего дорогу, и скрылся. Об этом сообщает портал E1.

Аварию заметили пассажиры такси. Один из россиян почувствовал удар и попросил водителя посмотреть, что произошло.

Выйдя из авто, они увидели лежащего на асфальте ребенка и вызвали медиков. В этот момент таксист уехал с места ДТП.

По сообщению очевидцев, ребенка сбила синяя Daewoo Nexia, за рулем которой находился 50-летний мужчина. В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции разыскивают родителей погибшего мальчика.

Ранее в Санкт-Петербурге водитель после столкновения с такси вылетел на тротуар и сбил девушку. Пострадавшую доставили в больницу с травмами.

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Анна Щербакова
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