Российский таксист насмерть сбил ребенка и уехал из города «погулять и подумать»

В Свердловской области таксист насмерть сбил ребенка и уехал из города «гулять и думать»

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В Свердловской области задержали таксиста, насмерть сбившего ребенка и покинувшего место ДТП. Мужчина находился в другом городе в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает «АиФ-Урал».

Издание публикует предоставленные пресс-службой управления ГИБДД по Свердловской области кадры беседы полицейских с задержанным, на которых россиянин объясняет, почему уехал с места аварии. По словам мужчины, он сел в автобус и уехал из Серова в Краснотурьинск, соседний город, чтобы «подумать».

«Проветриться хотел.... На автобусе приехал. Ну так, погулял, подумал, что делать», — рассказал задержанный.

В пресс-службе ГИБДД добавили, что установили личность погибшего ребенка. Вместе с родителями он приехал к родственнице и отлучился погулять.

О ДТП стало известно 29 июня. Аварию заметили пассажиры такси. Один из них почувствовал удар и попросил водителя посмотреть, что произошло. Выйдя из авто, они увидели лежащего на асфальте ребенка и вызвали медиков. В этот момент таксист уехал с места ДТП.

Ранее сообщалось, что в деревне Шараповка в Подмосковье водитель на BMW сбил переходивших дорогу мать с ребенком.