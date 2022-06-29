В США ответили на вопрос о сделке с Турцией для расширения НАТО

Reuters: США ничего не предлагали Турции взамен на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

В Вашингтоне заявили, что ничего не предлагали Турции взамен на договоренность по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщает Reuters.

Собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос, уточнил, что Анкара отказалась от своих первоначальных возражений по расширению блока и при этом ни о чем не просила.

Представитель США также добавил, что обсуждение сделки по поставкам Турции американских истребителей F-16 продолжается и последнее слово в данном вопросе останется за Конгрессом США.

29 июня лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к альянсу. Турция была единственной из 30 стран блока, которая выступала против их вступления. В первый день саммита в Мадриде сторонам все же удалось прийти к соглашению. Стокгольм и Хельсинки согласились на полное сотрудничество с Турцией в борьбе с Рабочей партией Курдистана и ее структурами, а также отказались поддерживать движение проповедника Фетхуллаха Гюлена.

В мае председатель комитета по иностранным делам сената Конгресса США Роберт Менендес пригрозил Анкаре отказом в поставках американских F-16, если она не поддержит расширение НАТО. Он отметил, что главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану следует вести себя иначе, если он хочет получить самолеты.