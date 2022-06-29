Россияне забронировали отели Краснодарского края на пять месяцев вперед

Губернатор Краснодарского края: россияне забронировали 70 процентов номерного фонда Кубани

С начала года на курортах Кубани отдохнули 4,5 миллиона туристов. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в беседе с ТАСС.

По словам главы региона, в настоящий момент россияне забронировали 70 процентов номерного фонда в отелях края. При этом, по сравнению с прошлым курортным сезоном, глубина бронирования гостиниц увеличилась — если в 2021 году путешественники делали бронь за два месяца до поездки, то сейчас срок увеличился до пяти месяцев.

Также Кондратьев отметил активное развитие внутреннего туризма в связи с введением западных санкций. «Теперь отдых на Черноморском побережье — это не съемная халупка из фанеры, а современные гостевые дома с разнообразным предложением, трансфером, собственной кухней и развлекательной программой», — подчеркнул он.

Помимо прочего, глава региона рассказал о новых мерах из-за закрытия аэропортов. Так, было увеличено количество электричек, следующих вдоль Черноморского побережья, а также предусмотрены альтернативные варианты привычному транспорту. Например, в течение всего летнего сезона по маршруту Новороссийск — Геленджик — Сочи курсирует скоростной теплоход «Комета».

Ранее в июне в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что загрузка многих отелей в Сочи, работающих по системе «все включено», достигает 100 процентов практически на весь летний сезон. По мнению экспертов, ситуация не является критичной, так как в отличие от других курортов Краснодарского края отели «все включено» в Сочи не пользуются большим спросом.