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Российский дипломат раскритиковал выступление Зеленского в Совбезе ООН

Зампостпреда России при ООН Полянский: выступление Зеленского в СБ ООН не было согласовано

Фото: Globallookpress.com

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский раскритиковал выступление президента Украины Владимира Зеленского в дистанционном формате на Совбезе ООН, поскольку его не согласовали со всеми членами органа. Он уточнил, что о выступлении украинского лидера объявили в последний момент и подчеркнул, что это идет в разрез со сложившейся практикой и традициями работы Совета Безопасности, сообщает ТАСС.

«У нас вызывает серьезную озабоченность линия албанского председательства по вопросу об участии президента Зеленского в сегодняшнем заседании. По этому поводу не было проведено консультаций со всеми членами совета, делегации фактически были подставлены перед фактом в последний момент. Это нарушает сложившуюся практику и традиции работы Совета Безопасности», — заявил российский дипломат.

По его словам, выступающие в Совбезе должны присутствовать в зале заседания. Он призвал не превращать СБ ООН в площадку, на которой Зеленский с помощью своей дистанционной агитационной компании выклянчивает вооружения у участников саммита НАТО.

Ранее украинский президент призвал ООН признать Россию «террористическим государством» и исключить из Совета Безопасности международной организации. По его мнению, у Москвы нет права участвовать в обсуждении и голосовании по вопросам специальной военной операции на Украине.

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Марина Совина
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