Зеленский призвал ООН ввести новый термин из-за спецоперации на Украине

Президент Украины Зеленский призвал лишить Россию полномочий в Совбезе ООН

Украинский президент Владимир Зеленский призвал ООН признать Россию «террористическим государством» и исключить из Совета Безопасности международной организации, пишет ТАСС со ссылкой на выступление политика по видеосвязи на заседании Совбеза ООН.

По словам украинского лидера, у Москвы нет права участвовать в обсуждении и голосовании по вопросам специальной операции на Украине. Зеленский уточнил, что спецоперация является «не спровоцированной и носит колониальный характер».

«Я призываю вас лишить делегацию государства-террориста полномочий в Генассамблее ООН. Это возможно, это необходимо, это справедливо», — отметил глава государства.

Зеленский считает, что ООН должна ввести новый термин. «К сожалению, в данный момент у ООН нет юридического определения термина "государство-террорист", согласованного всеми странами-членами ООН», — объяснил он.

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. О ее начале в своем обращении к нации объявил президент России Владимир Путин.