Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Зеленский призвал ООН ввести новый термин из-за спецоперации на Украине

Президент Украины Зеленский призвал лишить Россию полномочий в Совбезе ООН
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский призвал ООН признать Россию «террористическим государством» и исключить из Совета Безопасности международной организации, пишет ТАСС со ссылкой на выступление политика по видеосвязи на заседании Совбеза ООН.

По словам украинского лидера, у Москвы нет права участвовать в обсуждении и голосовании по вопросам специальной операции на Украине. Зеленский уточнил, что спецоперация является «не спровоцированной и носит колониальный характер».

«Я призываю вас лишить делегацию государства-террориста полномочий в Генассамблее ООН. Это возможно, это необходимо, это справедливо», — отметил глава государства.

Материалы по теме:
«Мы давние соперники» Британия несет большие убытки от санкций против России. Почему Лондону так важно помогать Украине?
«Мы давние соперники»Британия несет большие убытки от санкций против России. Почему Лондону так важно помогать Украине?
18 июня 2022
«Людей очень много» В Россию въехало больше миллиона беженцев с Украины. С чем они сталкиваются и кто им помогает?
«Людей очень много»В Россию въехало больше миллиона беженцев с Украины. С чем они сталкиваются и кто им помогает?
27 июня 2022

Зеленский считает, что ООН должна ввести новый термин. «К сожалению, в данный момент у ООН нет юридического определения термина "государство-террорист", согласованного всеми странами-членами ООН», — объяснил он.

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. О ее начале в своем обращении к нации объявил президент России Владимир Путин.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Турция поддержит членство Швеции и Финляндии в НАТО
В Совфеде назвали детским поступком высылку российских дипломатов из Болгарии
В Госдуме предрекли создание новых военных союзов из-за политики расширения НАТО
Воевавший на Украине британский наемник обжаловал смертный приговор
Китай обеспокоился новой стратегической концепцией НАТО
В России разрешили регистрировать детей по месту жительства родителей
Российский дипломат раскритиковал выступление Зеленского в Совбезе ООН
Германия предложила оставить на родине отправляемые на Восток новые бригады НАТО
В США предрекли потопление самого могущественного корабля России
В Китае заявили о непредсказуемости развития украинского кризиса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.