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У посольства Британии в Москве появился плакат с Джонсоном в женской одежде

Плакат с Джонсоном в платье и цитатой Путина появился у посольства Британии в Москве

У посольства Великобритании в Москве появился плакат с изображением премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона в женской одежде и отсылкой к цитате российского президента Владимира Путина. Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik Беларусь», опубликовавший кадры с места.

К портрету Джонсона на плакате приделали парик и синее платье, под изображением — фраза: «Если бы у бабушки были яйца, она была бы дедушкой». Неизвестные отсылают к цитате Путина: «Если бы у бабушки были внешние половые органы дедушки, она была бы дедушкой, а не бабушкой».

Плакат также, по всей видимости, намекает на заявление самого британского премьера о том, что, если бы во главе России стояла женщина, конфликт на Украине не начался бы.

Что делать?
Виктория Кондратьева
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