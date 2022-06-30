Дацюк рассказал о решении завершить карьеру
Бывший нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингс» Павел Дацюк принял решение завершить спортивную карьеру. Об этом сообщает «Матч ТВ».
43-летний форвард, последним клубом которого был екатеринбургский «Автомобилист», отметил, что его уход из спорта закономерен.
Хоккеист анонсировал официальное заявление по этому поводу. «Объявлять я буду обязательно, с большим удовольствием и с уважением к болельщикам, ко всем, кто помогал мне», — рассказал он.
За «Автомобилист» Дацюк играл с 2019 по 2021 год. Также в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) форвард защищал цвета СКА и ЦСКА. В составе петербургского клуба он выиграл Кубок Гагарина. С «Ред Уингс» россиянин дважды становился обладателем Кубка Стэнли. Кроме того, вместе с национальной командой Дацюк завоевал олимпийское золото в 2018 году и дважды побеждал на чемпионатах мира.