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Спорт

Дацюк рассказал о решении завершить карьеру

Российский хоккеист Павел Дацюк решил завершить спортивную карьеру

Фото: Aleksandr Kulebyakin / Globallookpress.com

Бывший нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингс» Павел Дацюк принял решение завершить спортивную карьеру. Об этом сообщает «Матч ТВ».

43-летний форвард, последним клубом которого был екатеринбургский «Автомобилист», отметил, что его уход из спорта закономерен.

Хоккеист анонсировал официальное заявление по этому поводу. «Объявлять я буду обязательно, с большим удовольствием и с уважением к болельщикам, ко всем, кто помогал мне», — рассказал он.

За «Автомобилист» Дацюк играл с 2019 по 2021 год. Также в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) форвард защищал цвета СКА и ЦСКА. В составе петербургского клуба он выиграл Кубок Гагарина. С «Ред Уингс» россиянин дважды становился обладателем Кубка Стэнли. Кроме того, вместе с национальной командой Дацюк завоевал олимпийское золото в 2018 году и дважды побеждал на чемпионатах мира.

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