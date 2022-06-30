Дацюк рассказал о решении завершить карьеру

Российский хоккеист Павел Дацюк решил завершить спортивную карьеру

Бывший нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингс» Павел Дацюк принял решение завершить спортивную карьеру. Об этом сообщает «Матч ТВ».

43-летний форвард, последним клубом которого был екатеринбургский «Автомобилист», отметил, что его уход из спорта закономерен.

Хоккеист анонсировал официальное заявление по этому поводу. «Объявлять я буду обязательно, с большим удовольствием и с уважением к болельщикам, ко всем, кто помогал мне», — рассказал он.

За «Автомобилист» Дацюк играл с 2019 по 2021 год. Также в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) форвард защищал цвета СКА и ЦСКА. В составе петербургского клуба он выиграл Кубок Гагарина. С «Ред Уингс» россиянин дважды становился обладателем Кубка Стэнли. Кроме того, вместе с национальной командой Дацюк завоевал олимпийское золото в 2018 году и дважды побеждал на чемпионатах мира.