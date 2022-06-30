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Российский фондовый рынок упал после решения акционеров «Газпрома»

Индексы Мосбиржи и РТС упали после решения акционеров «Газпрома» не платить дивиденды

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Основные индексы российского фондового рынка на торгах 30 июня резко упали, свидетельствуют данные Московской биржи. Индекс Мосбиржи к моменту написания материала теряет более 7 процентов, индекс РТС — 6,25 процента.

Падение происходит из-за сильного снижения стоимости акций «Газпрома» — бумаги компании падают в цене примерно на треть после решения собрания акционеров не выплачивать дивиденды.

GAZPRU Котировки акций от TradingView

Согласно разъяснениям руководства компании, отказ от выплат связан с тем, что приоритетом для «Газпрома» выступает реализация инвестиционной программы. Также компания должна быть готова выполнить обязательства по выплате налогов в повышенном размере, уточнил зампредправления Фамил Садыгов.

При этом в конце мая совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за прошлый год в рекордном для самого «Газпрома» и российского фондового рынка размере — 52,53 рубля на акцию. Общая сумма должна была составить 1 триллион 243,57 миллиарда рублей, выплатить намеревались половину от скорректированной чистой прибыли Группы «Газпром» за 2021 год по международным стандартам финансовой отчетности.

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Платон Щукин
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