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Мужчина принес отрезанную голову убитого на ступени суда

Bild: в Бонне задержан мужчина, принесший к суду отрезанную голову убитого человека

Фото: Markus Spiske / Unsplash

В немецком городе Бонн задержан мужчина, оставивший отрезанную голову на ступенях здания суда. Об этом сообщает Reuters.

Вечером 28 июня подозреваемый на глазах прохожих принес и положил отрубленную голову у входа в суд. Очевидцы сразу же сообщили об этом полиции. «Человек просто сидел в нескольких метрах от головы, — цитирует немецкое издание Bild одного из свидетелей. — Я только заметил волосы и сначала подумал, что это плюшевый мишка. Потом прибыла полиция и арестовала мужчину, который там сидел. Затем, похоже, приехали родственники убитого, они, вероятно, идентифицировали его и ушли в слезах».

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На месте происшествия задержали 38-летнего мужчину, живущего в районе Бонна. Он не оказывал сопротивления и признался, что оставил тело убитого на берегу реки Рейн недалеко от суда.

Погибшим оказался 44-летний мужчина. И подозреваемый, и его жертва были бездомными, подробности их взаимоотношений выясняются. Орудие убийства пока не найдено. «Мы работаем с отделом по расследованию убийств — заявил представитель полиции Роберт Шолтен. — Мы проверим оба места происшествия и допросим временно арестованного».

Ранее сообщалось, что в Техасе полиции удалось вычислить и арестовать мужчину, заказавшего убийство своей бывшей девушки и ее парня. Это удалось установить благодаря тому, что тот оставил два пятизвездочных отзыва предприятию, где заказал киллеров.

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Ульяна Бойчевская
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