Путин захотел помочь Индонезии перенести столицу

Президент России Путин предложил Индонезии помочь перенести столицу

Россия может оказать помощь Индонезии в переносе столицы из Джакарты на остров Калимантан. Соответствующее предложение сделал президент Владимир Путин после переговоров с лидером азиатской страны Джоко Видодо, его слова передает Telegram-канал РБК.

Глава государства отметил наличие перспектив для деловых контрактов по развитию транспортно-логистической инфраструктуры. «В частности, компания "РЖД" могла бы подключиться к реализации масштабной инициативы руководства Индонезии о переносе столицы страны», — добавил Путин.

Президент заявил, что в работе над проектом может также принять участие столица России. По его словам, Москва показывает отличные темпы и качество собственного развития.

Ранее в июне Россия решила временно отказаться от двух мегапроектов на Дальнем Востоке из-за нехватки средств. В Минвостоке заявили, что строительство моста на Сахалин и железной дороги от Якутска до Магадана оказалось не в приоритете и не было включено в документы стратегического планирования. Согласно подсчетам, на мост потребуется около 600 миллиардов рублей, а на дорогу — до 1,7 триллиона рублей.