На 95-м году жизни умерла художница большеглазых персонажей Маргарет Кин

Американская художница Маргарет Кин ушла из жизни в возрасте 94 лет. Об этом сообщает New York Post.

Кин скончалась 26 июня в воскресенье, в своем доме в городе Напа, Калифорния. Другие подробности произошедшего не приводятся.

Продюсер и сценарист Ларри Карасевски, работавший над посвященным художнице байопиком «Большие глаза» (2014), подтвердил смерть Кин. «Благодарен за время, которое было отведено нам, чтобы познать ее прекрасную душу», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Кин родилась в 1927 году в Нашвилле, штат Теннесси. Она прославилась, рисуя на своих картинах персонажей с большими глазами. Особое влияние на творчество художницы оказали ее бабушка, а также прочтение Библии. Свой уникальный стиль Кин выработала еще в детстве. Будучи ребенком, Кин потеряла слух, что заставило ее сфокусироваться в своих работах на изображении глаз.

В 1955 году Маргарет вышла замуж за Уолтера Кина, который выдавал ее работы за свои. Супруг художницы открывал галереи, выступал на шоу и давал журналистам интервью. Художница молчала на протяжении нескольких лет. В 1965 году супруги разошлись, и только спустя пять лет после развода Кин заявила, что писала картины сама. В 1986 году в ходе слушания дела суд потребовал от Уолтера и Маргарет написать портрет ребенка с характерными большими глазами прямо в зале заседания. Бывший супруг художницы отказался, сославшись на боль в плече. Маргарет написала картину за 53 минуты.

В 2014 году на экраны вышел фильм «Большие глаза» режиссера Тима Бертона, рассказывающий о жизни художницы. Главную роль в картине исполнила актриса Эми Адамс, получив за нее «Золотой глобус».

Ранее стало известно о смерти художника Сэма Гиллиама.