Кодзима рассказал о невыпущенной игре с рекламой
Японский геймдизайнер Хидео Кодзима рассказал о планах выпустить игру, в которую была бы встроена реклама. Об этом сообщает издание TechRadar.
Журналисты обратили внимание на сообщение в Twitter Кодзимы, в котором автор раскрыл подробности о невыпущенной версии игры Lunar Knights. Разработчик хотел, чтобы представленный для Nintendo DS тайтл использовал уникальную особенность приставки — верхний дополнительный экран. По задумке автора, на втором дисплее постоянно отображалась бы реклама партнеров.
Кодзима отметил, что размещение рекламы позволило бы частично окупить производство тайтла и сделать его более дешевым, однако эту идею пришлось свернуть. «Я отказался, потому что сторонников этой идеи было мало и нужно было преодолеть много препятствий, но сейчас реклама в играх не редкость», — подчеркнул Кодзима.
Выпущенная в 2007 году Kojima Productions игра Lunar Knights также задействовала второй экран приставки. Однако на него была вынесена функция управления погодой.
Журналисты напомнили, что в играх от Кодзимы нередко встречается продакт-плейсмент. Так, в Metal Gear Solid 3 был прорекламирован энергетический батончик CalorieMate, в Metal Gear Solid 4 — продукты Apple и Sony.
В середине апреля Кодзима прокомментировал слухи о том, что корпорация Sony приобрела студию Kojima Productions. Специалист отметил, что его компания остается независимой, хотя идея о продаже фирмы Sony «звучит заманчиво».