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Кодзима рассказал о невыпущенной игре с рекламой

Хидео Кодзима хотел выпустить дешевую игру Lunar Knights со встроенной рекламой
Хидео Кодзима

Хидео Кодзима. Фото: Mike Blake / Reuters

Японский геймдизайнер Хидео Кодзима рассказал о планах выпустить игру, в которую была бы встроена реклама. Об этом сообщает издание TechRadar.

Журналисты обратили внимание на сообщение в Twitter Кодзимы, в котором автор раскрыл подробности о невыпущенной версии игры Lunar Knights. Разработчик хотел, чтобы представленный для Nintendo DS тайтл использовал уникальную особенность приставки — верхний дополнительный экран. По задумке автора, на втором дисплее постоянно отображалась бы реклама партнеров.

Кодзима отметил, что размещение рекламы позволило бы частично окупить производство тайтла и сделать его более дешевым, однако эту идею пришлось свернуть. «Я отказался, потому что сторонников этой идеи было мало и нужно было преодолеть много препятствий, но сейчас реклама в играх не редкость», — подчеркнул Кодзима.

Выпущенная в 2007 году Kojima Productions игра Lunar Knights также задействовала второй экран приставки. Однако на него была вынесена функция управления погодой.

Журналисты напомнили, что в играх от Кодзимы нередко встречается продакт-плейсмент. Так, в Metal Gear Solid 3 был прорекламирован энергетический батончик CalorieMate, в Metal Gear Solid 4 — продукты Apple и Sony.

В середине апреля Кодзима прокомментировал слухи о том, что корпорация Sony приобрела студию Kojima Productions. Специалист отметил, что его компания остается независимой, хотя идея о продаже фирмы Sony «звучит заманчиво».

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Андрей Ставицкий
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